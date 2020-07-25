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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, голову которого нашли собаки, сообщило управление СК России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:52
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

15:03 25.07.2020 (обновлено: 16:52 25.07.2020)
40687
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, голову которого нашли собаки, сообщило управление СК России по Саратовской области.
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
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