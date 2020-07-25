https://ria.ru/20200725/1574910778.html
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, голову которого нашли собаки, сообщило управление СК России по Саратовской области. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:03
2020-07-25T16:52
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574617318.html
https://ria.ru/20191231/1563041854.html
Петр Харитонов
Два месяца!На такой жаре!И ни кто трупный запах не почувствовал?!Вот это работа полиции сегодня!И зачем нам она такая нужна!?
55
Irina Yurina
Люди, человеки? Что твориться!!!
32
8
саратов
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_318b1581c39db59c6e46b71536a7e5f1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 25 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека, голову которого нашли собаки, сообщило управление СК России по Саратовской области.
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
Мужчина обратился в полицию. В итоге сотрудники правоохранительных органов неподалеку обнаружили тело погибшего, им оказался 50-летний житель Волгограда. По предварительным данным, труп лежал в центре города не менее двух месяцев.