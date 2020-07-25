Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, патриарх благословил игуменью на продажу машину.
"Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — добавил Легойда.
При этом патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. "Об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах", — отметил Легойда.
Покровский монастырь — ставропигиальный, то есть подчиняющийся напрямую патриарху. В обители хранятся мощи блаженной старицы Матроны, особенно почитаемой многими верующими.