Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes

При этом патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. "Об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах", — отметил Легойда.