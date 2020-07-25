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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T19:17
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
общество
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Ну мерс она продаст, так хоть яхту-то купить можно?
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Ну а сам я езжу круче Вовы))))))))))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155021/65/1550216566_0:89:2860:1698_1400x0_80_0_0_0426d5a6a1c8cfc9e52c518477b1f5d2.jpg
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, общество

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes

15:02 25.07.2020 (обновлено: 19:17 25.07.2020)
153694
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, патриарх благословил игуменью на продажу машину.

"Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", — добавил Легойда.

При этом патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. "Об этом говорилось неоднократно, в частности в 2012 и в 2017 годах", — отметил Легойда.
Покровский монастырь — ставропигиальный, то есть подчиняющийся напрямую патриарху. В обители хранятся мощи блаженной старицы Матроны, особенно почитаемой многими верующими.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаОбщество
Популярные комментарии
Ну мерс она продаст, так хоть яхту-то купить можно?
25 июля, 15:39
Сергей Норд
8912021518
Ну а сам я езжу круче Вовы))))))))))
25 июля, 15:31
cchile72
1414050223
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