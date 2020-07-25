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Эксперт назвал причины снижения давления США на экономику Ливана
США осознали неэффективность давления на экономику Ливана с целью негативно повлиять на шиитское движение "Хезболлах", считает ливанский профессор в области... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:57
экономика
хезболла
сша
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экономика, хезболла, сша, ливан

Эксперт назвал причины снижения давления США на экономику Ливана

14:57 25.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБейрут
Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 июл - РИА Новости. США осознали неэффективность давления на экономику Ливана с целью негативно повлиять на шиитское движение "Хезболлах", считает ливанский профессор в области экономики и управления Ахмад Зейн.
"Давление американцев на Ливан идет на спад. Они поняли, что их действия негативно отражаются больше на их союзниках в лице ряда партий, чем на "Хезболлах", поэтому американцы через Кувейт, Францию и, возможно, Катар дали зеленый свет на оказание помощи Ливану, чтобы эта страна не сблизилась с Востоком",- рассказал РИА Новости Зейн.
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Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан в четверг во время своего визита в Бейрут передал устное послание президенту Ливана Мишелю Ауну от французского лидера Эммануэля Макрона о готовности Парижа помочь Бейруту в сложной экономической ситуации. Ранее в ливанских СМИ писали о намерении Кувейта оказать Ливану помощь в размере двух миллиардов долларов для поддержания банковской системы.
По словам эксперта, на фоне обещаний о финансовой поддержке, которая малоэффективна и может не случиться в ближайшее время, такие страны, как Китай и Иран, готовы реализовывать промышленные проекты и инвестировать в Ливан. Россия в свою очередь также готова оказать всестороннюю поддержку при официальном запросе.
Отвечая на вопрос, чего санкциями и экономическим давлением хотят добиться от Ливана США, Зейн пояснил, что "реальная цель американской администрации не связана в первую очередь с разоружением "Хезболлах".
"Скорее, это связано с демаркацией границ с Израилем, так чтобы блок-9, где, как предполагается, есть большие запасы ресурсов, отошел в пользу Тель-Авива. К сожалению, американцы начали очень плотно вмешиваться в президентскую гонку в Ливане, обещая в первую очередь финансовую поддержку разным лагерям, готовым выполнить их требования, которые включают в себя границы и вопрос с разоружением "Хезболлах", - сказал он.
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В начале июля глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи на встрече с Ауном заявил о готовности Вашингтона продолжить военно-техническую помощь армии Ливана. Позже Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти.
В Ливане 17 октября 2019 года начались волнения. Сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом.
Новое правительство принимает усилия по стабилизации экономики, заявив в конце апреля о принятии антикризисной программы, которая включает в себя целый ряды масштабных реформ и помощь из-за рубежа, в том числе и финансовую поддержку Международного валютного фонда, переговоры с которым на сегодняшний день проходят с трудом и без явных положительных тенденций.
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ЭкономикаХезболлаСШАЛиван
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