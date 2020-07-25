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Сын Высоцкого оценил творчество отца
Актер Никита Высоцкий в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что образ и творчество его отца, Владимира Высоцкого, и по сей день вдохновляет людей и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:12
культура
россия
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никита высоцкий
владимир высоцкий (автор песен)
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РИА Новости
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353
60
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60
россия, шоу-бизнес, никита высоцкий, владимир высоцкий (автор песен)

Сын Высоцкого оценил творчество отца

15:00 25.07.2020 (обновлено: 17:12 25.07.2020)
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© РИА Новости / Мирослав Муразов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актер Никита Высоцкий в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что образ и творчество его отца, Владимира Высоцкого, и по сей день вдохновляет людей и побуждает их к действию.

"Я вижу развитие. Мне самому 56 лет, и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти", — отметил он.

По мнению Высоцкого-младшего, настоящее искусство — вне времени, так как оно касается вечных вещей, которые не меняются.
"У Высоцкого поэзия такая, и он сам такой. <…> За эти 40 лет люди восприняли его, пришли к нему, нуждаются в нем", — подчеркнул артист.
Он добавил, что видит, как отец "продолжает жить и после своей смерти", а также предположил, что Высоцкий будет востребован. Сильной стороной поэзии и песен отца он назвал то, что они побуждают действовать.
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"Чем больше будут эти напластования временные, тем яснее и яснее, кто он и что он. Он очень серьезная фигура, и в нем будут нуждаться", — считает сын артиста.
Никита Высоцкий вспомнил также штуку о том, что классиком становятся в день столетия.

"Я думаю, что он — классик и нашей литературы, и нашей поэзии. Надеюсь до ста лет дотянуть и увидеть это своими глазами, хотя во многом это уже состоялось", — пояснил он.

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