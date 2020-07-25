Сын Высоцкого оценил творчество отца

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Актер Актер Никита Высоцкий в беседе с телеканалом " Звезда " рассказал, что образ и творчество его отца, Владимира Высоцкого , и по сей день вдохновляет людей и побуждает их к действию.

"Я вижу развитие. Мне самому 56 лет, и я всегда живу с этой фамилией и вижу, как он продолжает жить и после своей смерти", — отметил он.

По мнению Высоцкого-младшего, настоящее искусство — вне времени, так как оно касается вечных вещей, которые не меняются.

"У Высоцкого поэзия такая, и он сам такой. <…> За эти 40 лет люди восприняли его, пришли к нему, нуждаются в нем", — подчеркнул артист.

Он добавил, что видит, как отец "продолжает жить и после своей смерти", а также предположил, что Высоцкий будет востребован. Сильной стороной поэзии и песен отца он назвал то, что они побуждают действовать.

"Чем больше будут эти напластования временные, тем яснее и яснее, кто он и что он. Он очень серьезная фигура, и в нем будут нуждаться", — считает сын артиста.

Никита Высоцкий вспомнил также штуку о том, что классиком становятся в день столетия.