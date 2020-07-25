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Коалиция во главе с США передала Ираку контроль над седьмой военной базой
Международная коалиция во главе с США в субботу передала иракским военным контроль над военной базой Бесмайя, это уже седьмая переданная иракцам база, сообщило... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:38
касем сулеймани
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касем сулеймани, ввс сша, багдад (город), ирак, сша, в мире

Коалиция во главе с США передала Ираку контроль над седьмой военной базой

14:53 25.07.2020 (обновлено: 23:38 25.07.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак. Архивное фото
КАИР, 25 июл — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США в субботу передала иракским военным контроль над военной базой Бесмайя, это уже седьмая переданная иракцам база, сообщило Объединенное командование ВС Ирака.

"Передача военной базы Бесмайя, где были дислоцированы испанские войска в составе коалиции, состоялась по графику, разработанному правительством Ирака и руководством коалиции. Это уже седьмая переданная коалицией база", — заявил агентству INA официальный представитель командования Тахсин аль-Хафаджи.

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Он отметил, что испанские военные, находившиеся на этой базе, займутся обучением иракских. "Испанские военные покинут Ирак по завершении их миссии", — сказал аль-Хафаджи.
По его словам, ожидается передача нескольких других баз.
Заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" генерал-майор ВВС США Кеннет Экман ранее оценил стоимость передаваемых иракским властям объектов и имущества в пять миллионов долларов. По его словам, коалиция будет и далее помогать с планированием операций, предоставлением разведданных и поддержкой с воздуха.
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Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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Касем СулейманиВВС СШАБагдад (город)ИракСШАВ мире
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