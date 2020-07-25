Дополнительные силы МЧС направили тушить пожар в заповеднике на Урале

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС РФ направлены в заповедник "Денежкин камень" в Свердловской области для борьбы с пожаром, сообщает пресс-служба ведомства.
"Увеличена группировка МЧС России, задействованная в тушении пожара в заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области. Сегодня к месту пожара дополнительно направлено 20 огнеборцев из городов Верхотурье и Краснотурьинск. Всего в ликвидации пожара задействованы 47 специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.
Для борьбы с огнем в труднодоступной и безводной местности по нижней кромке пожара пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьва. Для перекачки воды от реки задействованы 10 мотопомп. Из конечной емкости ликвидаторы пожара наполняют ранцевые огнетушители.
Также сотрудники МЧС производят уборку территорий вдоль кромок пожара от валежника и мха для предотвращения распространения огня.
За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.