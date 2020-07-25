Дополнительные силы МЧС направили тушить пожар в заповеднике на Урале

"Увеличена группировка МЧС России, задействованная в тушении пожара в заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области. Сегодня к месту пожара дополнительно направлено 20 огнеборцев из городов Верхотурье и Краснотурьинск. Всего в ликвидации пожара задействованы 47 специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.