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Дополнительные силы МЧС направили тушить пожар в заповеднике на Урале
Дополнительные силы МЧС РФ направлены в заповедник "Денежкин камень" в Свердловской области для борьбы с пожаром, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:49
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Дополнительные силы МЧС направили тушить пожар в заповеднике на Урале

14:49 25.07.2020
307
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МБ МЧС РФ
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС РФ направлены в заповедник "Денежкин камень" в Свердловской области для борьбы с пожаром, сообщает пресс-служба ведомства.
"Увеличена группировка МЧС России, задействованная в тушении пожара в заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области. Сегодня к месту пожара дополнительно направлено 20 огнеборцев из городов Верхотурье и Краснотурьинск. Всего в ликвидации пожара задействованы 47 специалистов МЧС России", - говорится в сообщении.
Для борьбы с огнем в труднодоступной и безводной местности по нижней кромке пожара пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьва. Для перекачки воды от реки задействованы 10 мотопомп. Из конечной емкости ликвидаторы пожара наполняют ранцевые огнетушители.
Также сотрудники МЧС производят уборку территорий вдоль кромок пожара от валежника и мха для предотвращения распространения огня.
За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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