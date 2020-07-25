На Украине четырех человек заподозрили в деле о "продаже должностей"

"Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины. Сейчас следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.