На Украине четырех человек заподозрили в деле о "продаже должностей"

"Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины. Сейчас следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей офиса президента Украины и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и на госпредприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие в таком назначении.
"Установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы - 250 тысяч долларов США - вблизи офиса президента Украины. Сейчас следователи главного следственного управления Нацполиции сообщили четырем участникам группы о подозрении", - отметили в полиции.
Им инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество, совершенное организованной группой", "неоконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой" и "самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой" Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения.