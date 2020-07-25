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На Украине четырех человек заподозрили в деле о "продаже должностей"
Четыре человека, которые выдавали себя за представителей офиса президента Украины, стали подозреваемыми в деле "о продаже должностей", сообщается в субботу на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:42
киев
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РИА Новости
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353
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киев, украина, в мире

На Украине четырех человек заподозрили в деле о "продаже должностей"

14:42 25.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Четыре человека, которые выдавали себя за представителей офиса президента Украины, стали подозреваемыми в деле "о продаже должностей", сообщается в субботу на сайте Национальной полиции.
"Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины. Сейчас следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей офиса президента Украины и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и на госпредприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах за содействие в таком назначении.
"Установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы - 250 тысяч долларов США - вблизи офиса президента Украины. Сейчас следователи главного следственного управления Нацполиции сообщили четырем участникам группы о подозрении", - отметили в полиции.
Им инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество, совершенное организованной группой", "неоконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой" и "самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой" Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения.
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