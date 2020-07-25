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Источник рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Вене
Российскую делегацию на переговорах в Вене с США по контролю над вооружениями возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:40
россия
владимир леонтьев
вена
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, владимир леонтьев, вена, сша, в мире

Источник рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Вене

14:40 25.07.2020
573
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российскую делегацию на переговорах в Вене с США по контролю над вооружениями возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Леонтьев, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Владимир Леонтьев возглавит делегацию",- сказал собеседник агентства.
Ранее в российском МИД сообщили, что с 27 по 30 июля в Вене пройдут экспертные встречи трех рабочих групп: по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, по вопросам верификации и транспарентности, по космосу.
"Россия открыта к продолжению стратегического диалога, намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя встречу.
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24 июля, 21:49
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РоссияВладимир ЛеонтьевВенаСШАВ мире
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