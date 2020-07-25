Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз

"В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом", - рассказали в "Яндексе".

Кроме того, в "Яндекс.Путешествиях" также зафиксирован всплеск интереса туристов к странам, с которыми было открыто авиасообщение. "Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7 место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз", - рассказали в "Яндексе".