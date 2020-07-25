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Туризм
https://ria.ru/20200725/1574910241.html
Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз
Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T17:08
туризм
мария захарова
килиманджаро (область)
новости - туризм
татьяна голикова
великобритания
занзибар
турция
танзания
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https://ria.ru/20200724/1574870864.html
Большинство из этих вопросов - это "Где находится Танзания?". У нас же страна в основном состоит из неграмотного населения. Ясное дело, что про Килиманджаро мало кто спрашивает. Наши гопники даже не знают, что это.
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килиманджаро (область)
великобритания
занзибар
турция
танзания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мария захарова, килиманджаро (область), новости - туризм, татьяна голикова, великобритания, занзибар, турция, танзания, общество

Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз

15:00 25.07.2020 (обновлено: 17:08 25.07.2020)
1805
CC0 / riitou / Танзания
Танзания
CC0 / riitou /
Танзания. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из РФ, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.
Вид на набережную города Занзибара
24 июля, 21:00
В 70 раз активнее. Россияне начали скупать авиабилеты в Танзанию
Эти новости вызвали всплеск интереса к Танзании у россиян.
"В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом", - рассказали в "Яндексе".
Чаще всего пользователей интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелёта, отзывы об отдыхе и погода, уточнили в интернет-компании. Из конкретных мест чаще всего искали Занзибар, про Килиманджаро спрашивали в 50 раз реже.
Гора Килиманджаро
24 июля, 15:33Туризм
В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов
Кроме того, в "Яндекс.Путешествиях" также зафиксирован всплеск интереса туристов к странам, с которыми было открыто авиасообщение. "Так, вчера в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7 место. Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз", - рассказали в "Яндексе".
В компании добавили, что топ зарубежных стран у российских туристов традиционно возглавляет Турция, интерес к ней тоже вырос в 5-6 раз.
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ТуризмМария ЗахароваКилиманджаро (область)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваВеликобританияЗанзибарТурцияТанзанияОбщество
Популярные комментарии
Большинство из этих вопросов - это "Где находится Танзания?". У нас же страна в основном состоит из неграмотного населения. Ясное дело, что про Килиманджаро мало кто спрашивает. Наши гопники даже не знают, что это.
25 июля, 15:21
General2810
750302
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