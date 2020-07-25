https://ria.ru/20200725/1574909792.html
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
Очевидцы сняли на видео, как затонул форсировавший Керченский пролив бронетранспортер. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:19
2020-07-25T15:20
керченский пролив
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574908651.html
Сергей Смирнов
Пофиг. Тяжело в ученье, легко в бою.
257
Правдоруб Правдорубов
Неужели и у нас такое возможно. А мы над америкосами с хохлами потешаемся, когда у них подобное происходит, а сами не лучше.
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керченский пролив
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
БРДМ ушёл на дно в Керченском проливе: экипаж успели спасти. Машина утонула на расстоянии около 7 километров от таманского берега на глубине 7-8 метров. Сейчас решается вопрос о возможности поднятия техники.
2020-07-25T14:19
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, происшествия
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео, как затонул форсировавший Керченский пролив бронетранспортер.
В рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" три бронированные машины должны были добраться от берега станицы Тамань до поселка Героевское, однако одна из них неожиданно ушла под воду.
Подоспевшие спасатели эвакуировали экипаж, никто не пострадал.
Позже организаторы мероприятия объяснили произошедшее погодными условиями. Так, бронетранспортер столкнулся с сильным течением и резким боковым ветром, из-за чего вода стала попадать внутрь, выкачать ее не успели.
Две другие машины по требованию МЧС
вернулись обратно в Тамань.