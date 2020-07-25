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Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
Очевидцы сняли на видео, как затонул форсировавший Керченский пролив бронетранспортер. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T15:20
керченский пролив
происшествия
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Пофиг. Тяжело в ученье, легко в бою.
257
Неужели и у нас такое возможно. А мы над америкосами с хохлами потешаемся, когда у них подобное происходит, а сами не лучше.
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52
керченский пролив
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
БРДМ ушёл на дно в Керченском проливе: экипаж успели спасти. Машина утонула на расстоянии около 7 километров от таманского берега на глубине 7-8 метров. Сейчас решается вопрос о возможности поднятия техники.
2020-07-25T14:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
керченский пролив, происшествия

Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео

14:19 25.07.2020 (обновлено: 15:20 25.07.2020)
55829
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео, как затонул форсировавший Керченский пролив бронетранспортер.
В рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" три бронированные машины должны были добраться от берега станицы Тамань до поселка Героевское, однако одна из них неожиданно ушла под воду.
IX Международная выставка вооружений Russian Expo Arms-2013
Вчера, 13:45
Очевидцы засняли на видео спасение затонувшего в Керченском проливе БТР
Подоспевшие спасатели эвакуировали экипаж, никто не пострадал.
Позже организаторы мероприятия объяснили произошедшее погодными условиями. Так, бронетранспортер столкнулся с сильным течением и резким боковым ветром, из-за чего вода стала попадать внутрь, выкачать ее не успели.
Две другие машины по требованию МЧС вернулись обратно в Тамань.
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Керченский проливПроисшествия
Популярные комментарии
Пофиг. Тяжело в ученье, легко в бою.
25 июля, 14:50
СССергей Смирнов
2095931615
Неужели и у нас такое возможно. А мы над америкосами с хохлами потешаемся, когда у них подобное происходит, а сами не лучше.
25 июля, 15:35
ПППравдоруб Правдорубов
82921368
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