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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:15
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

14:15 25.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 23 июля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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