https://ria.ru/20200725/1574909672.html
На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями
На улице Маршала Захарова в Москве произошла драка между местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:14
2020-07-25T23:19
гумвд москвы
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574894571.html
Сергей Коршунов
Драка была между армянами и азербайджанцами...Но полиция опровергла её межнациональный характер...
78
Клим Яковлевич
Российские полиционеры настолько суровы, что могут игнорировать не только законы РФ, но и законы логики, а самые суровые, слышал, ещё и законы физики. Но это уже только после двух бутылок шампанского.
52
11
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд москвы, москва, происшествия