Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574909672.html
На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями
На улице Маршала Захарова в Москве произошла драка между местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:19
гумвд москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
https://ria.ru/20200725/1574894571.html
Драка была между армянами и азербайджанцами...Но полиция опровергла её межнациональный характер...
78
Российские полиционеры настолько суровы, что могут игнорировать не только законы РФ, но и законы логики, а самые суровые, слышал, ещё и законы физики. Но это уже только после двух бутылок шампанского.
52
11
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_402:0:1998:1596_1400x0_80_0_0_98a1c5e7836e60a69c4f9ecd2ff56fa4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд москвы, москва, происшествия

На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями

14:14 25.07.2020 (обновлено: 23:19 25.07.2020)
15756
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На улице Маршала Захарова в Москве произошла драка между местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Один человек получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается", — уточнили там.
Полиция проводит проверку.
Как писали СМИ, правоохранители начали проверку после драки между армянами и азербайджанцами.
Полиция
Вчера, 00:50
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
9467109654
Обсудить 11
ГУМВД МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Драка была между армянами и азербайджанцами...Но полиция опровергла её межнациональный характер...
25 июля, 15:09
Сергей Коршунов
29392134
Российские полиционеры настолько суровы, что могут игнорировать не только законы РФ, но и законы логики, а самые суровые, слышал, ещё и законы физики. Но это уже только после двух бутылок шампанского.
25 июля, 16:49
Клим Яковлевич
26701315
Рекомендуем
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
Вид на набережную в Симеизе, Крым
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Полицейский
В Москве задержали более 30 участников массовых драк
Актер Гоша Куценко
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали около 15 участников несогласованной акции
Женщина с ребенком
Правительство выделит средства на ежемесячные детские выплаты
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Новорожденные в родильном доме
В Ростовской области из роддома украли младенца
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes
Человек с телефоном за рулем автомобиля
Мясников рассказал, как отучить водителей использовать телефон за рулем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния