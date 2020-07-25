Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений

На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.

"Но и наши соотечественники должны не поддаваться провокациям, осознавать, что в дестабилизации ситуации в России заинтересованы те третьи силы, у которых есть антиармянские, экспансионистские намерения на Южном Кавказе. Не позволим", - заявил Пашинян.