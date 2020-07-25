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Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ряд инцидентов, произошедших в последние дни в РФ, предположительно, с участием выходцев из Армении и... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T18:00
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
никол пашинян
армения
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200725/1574894571.html
Армяне как всегда не причем...)))
96
Не виляй. Ара...... Успокой своих соплеменников.
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россия
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений

14:07 25.07.2020 (обновлено: 18:00 25.07.2020)
30141
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ряд инцидентов, произошедших в последние дни в РФ, предположительно, с участием выходцев из Армении и Азербайджана, направлен на дестабилизацию ситуации в России, в чем заинтересованы "третьи силы".
Как сообщил ранее столичный ГУ МВД, уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует. Другой конфликт произошел вечером 23 июля. ГУМВД по Москве сообщала о задержании 13 участников драки. Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ГУМВД.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.
Премьер в посте в Facebook выразил уверенность, что у властей России есть все средства и возможности для недопущения подобного развития событий.
"Но и наши соотечественники должны не поддаваться провокациям, осознавать, что в дестабилизации ситуации в России заинтересованы те третьи силы, у которых есть антиармянские, экспансионистские намерения на Южном Кавказе. Не позволим", - заявил Пашинян.
Полиция
Вчера, 00:50
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
137688101034
Обсудить 15
Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияНикол ПашинянАрменияВ мире
Популярные комментарии
Армяне как всегда не причем...)))
25 июля, 14:15
Егор Панкратов
47381028
Не виляй. Ара...... Успокой своих соплеменников.
25 июля, 14:11
Арсений Новиков
69811310
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