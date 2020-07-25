Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574909368.html
В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 606
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 606, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:181:3568:2188_1400x0_80_0_0_e30156dd01b99f16cc042dde1f82d3ce.jpg
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:181:3568:2188_1400x0_80_0_0_e30156dd01b99f16cc042dde1f82d3ce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_206:0:3363:2368_1400x0_80_0_0_1be275746924141e906c68f91d02a7d4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_600:0:2968:2368_1400x0_80_0_0_f677a7f793073109b21e3c53418e74d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 606

14:04 25.07.2020
310
© РИА НовостиМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 606, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 24 июля в республике было выявлено 605 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 25 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 606", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 561 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в Белоруссии
В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 67 тысяч
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 73
Украинский военный
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Музыкант Элтон Джон
Экс-супруга Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Киев надеется на скорейшее подписание договора об авиапространстве с ЕС
Медики в США
В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений
Пес
Эксперты выяснили, когда чаще всего болеют домашние животные
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Приднестровье число умерших пациентов с коронавирусом превысило 50
Последствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
В Ярославле четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы
Автомобиль украинской полиции
На Украине четырех человек заподозрили в деле о "продаже должностей"
Здание Министерства иностранных дел России
Источник рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Вене
Новорожденные в родильном доме
В Ростовской области из роддома украли младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния