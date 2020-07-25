https://ria.ru/20200725/1574909368.html
В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 606
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 606, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:04
2020-07-25T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
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луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:181:3568:2188_1400x0_80_0_0_e30156dd01b99f16cc042dde1f82d3ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире