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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 67 тысяч
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 156, до 67 002, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
белоруссия
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 67 тысяч

14:01 25.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Белоруссии
Медицинские работники в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Медицинские работники в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 156, до 67 002, умерли еще шесть человек, всего с момента регистрации на территории страны первого случая инфицирования новым коронавирусом умерли 530 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки составлял 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии составило 66 846, умерли 524 пациента.
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"Зарегистрированы 67 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 241 624 теста", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 530 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 25 июля выздоровели и выписаны 60 092 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении. Это на 337 больше, чем днем ранее.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
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