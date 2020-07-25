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https://ria.ru/20200725/1574909178.html
Экс-супруга Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов
Экс-супруга музыканта сэра Элтона Джона предъявляет ему иск на 3 миллиона фунтов стерлингов, утверждая, что он нарушил их бракоразводное соглашение, включив ее... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:59
культура
элтон джон
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
элтон джон, в мире

Экс-супруга Элтона Джона потребовала у него три миллиона фунтов

13:59 25.07.2020
2337
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон
Музыкант Элтон Джон
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Музыкант Элтон Джон . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-супруга музыканта сэра Элтона Джона предъявляет ему иск на 3 миллиона фунтов стерлингов, утверждая, что он нарушил их бракоразводное соглашение, включив ее в свои мемуары и биографический фильм "Рокетмен", сообщает издание Daily Telegraph.
Согласно газете, экс-супруга Элтона Джона Рената Блауэл подала в суд на 73-летнего музыканта за "неоднократные и вопиющие" нарушения соглашения, которое пара подписала в 1988 году после четырехлетнего брака. Документ включал пункт, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода.
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В документах юридическая команда Блауэл утверждает, что она пыталась после развода скрыть свою жизнь от общественности, включая изменение имени и внешности, однако подробности ее жизни и развода с певцом были раскрыты в фильме и мемуарах.
"В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено... Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы", - говорится в претензии Блауэл.
Блауэл требует судебный запрет, чтобы предотвратить раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба, который, как утверждается, составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов.
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Сторона певца отрицает нарушение соглашения, утверждая, что подробности в книге, фильме и одной публикации в Instagram являются общедоступными и что договор "распространяется только на личные и конфиденциальные темы".
Блауэл заявила, что предполагаемые нарушения привели к возобновлению внимания к ее жизни, что привело к серьезным психологическим последствиям.
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