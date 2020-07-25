В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 73

НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 73, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3529 случаев заражения коронавирусом, скончались 72 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент - женщина 1984 года рождения, она была поздно госпитализирована и имела хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в республике выявлено 20 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3549 человек. Выздоровели всего 2789 человек.

Отмечается, что госпитализированы 170 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 71, из них 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7762 человек, остаются под наблюдением 414 человек, в том числе 244 - в условиях самоизоляции на дому.