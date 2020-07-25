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В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 73
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 73, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 73

13:56 25.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 73, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3529 случаев заражения коронавирусом, скончались 72 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент - женщина 1984 года рождения, она была поздно госпитализирована и имела хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 20 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3549 человек. Выздоровели всего 2789 человек.
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Отмечается, что госпитализированы 170 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 71, из них 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7762 человек, остаются под наблюдением 414 человек, в том числе 244 - в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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