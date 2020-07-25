Киев надеется на скорейшее подписание договора об авиапространстве с ЕС

Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач по "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными. "Я говорю о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее. Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.