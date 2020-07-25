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Киев надеется на скорейшее подписание договора об авиапространстве с ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с верховным представителем по политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем выразил надежду на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:53
денис шмыгаль
жозеп боррель
евросоюз
украина
в мире
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353
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денис шмыгаль, жозеп боррель, евросоюз, украина, в мире

Киев надеется на скорейшее подписание договора об авиапространстве с ЕС

13:53 25.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с верховным представителем по политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем выразил надежду на скорейшее подписание договора об общем авиапространстве с ЕС, передает пресс-служба кабмина Украины.
Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач по "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными. "Я говорю о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее. Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.
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Во время встречи глава правительства также выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над общей декларацией шестого саммита Восточного партнерства.
"Украина ожидает результативность и готова приложить максимум усилий для успешного саммита. Декларация должна подтвердить европейские стремления и европейский выбор партнеров, а также поддержку их территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - отметил Шмыгаль.
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Денис ШмыгальЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаВ мире
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