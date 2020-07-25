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В Ростовской области из роддома украли младенца
В Ростовской области из роддома выкрали новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T16:50
сальск
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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сальск, ростовская область, происшествия

В Ростовской области из роддома украли младенца

13:46 25.07.2020 (обновлено: 16:50 25.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости. В Ростовской области из роддома выкрали новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Отмечается, что ночью 25 июля неизвестный человек забрал младенца из родильного отделения Центральной районной больницы Сальского района.
Возбуждено уголовное дело, на месте преступления работают следователи и криминалисты.
22613812913
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