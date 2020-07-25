https://ria.ru/20200725/1574908884.html
В Ростовской области из роддома украли младенца
В Ростовской области из роддома выкрали новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:46
2020-07-25T16:50
сальск
ростовская область
происшествия
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сальск
ростовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151461/81/1514618192_0:117:2242:1378_1400x0_80_0_0_6ea5ce1ed3dbb2b10d26f41875cf36b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сальск, ростовская область, происшествия