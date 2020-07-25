https://ria.ru/20200725/1574908788.html
В Ярославле четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Четыре человека, включая ребенка, пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:43
2020-07-25T14:13
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574909573_0:41:810:497_1400x0_80_0_0_7ac51c4d1c4b789ef0463cb7b6b17729.jpg
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574909573_0:41:810:497_1400x0_80_0_0_7ac51c4d1c4b789ef0463cb7b6b17729.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574909573_4:0:667:497_1400x0_80_0_0_c516f834a3557f29957127dea919076e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/19/1574909573_87:0:584:497_1400x0_80_0_0_62362bb4f8bf2de44a81eb3ad740e577.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, происшествия