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В Ярославле четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами
Четыре человека, включая ребенка, пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T14:13
ярославль
происшествия
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РИА Новости
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60
ярославль, происшествия

В Ярославле четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами

13:43 25.07.2020 (обновлено: 14:13 25.07.2020)
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© Стоп-кадр видео очевидцаПоследствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
Последствия ДТП в Дзержинском районе Ярославля
© Стоп-кадр видео очевидца
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при столкновении трех автомобилей в Ярославле, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
"В Дзержинском районе Ярославля столкнулись три автомобиля: "Газель", Lada Granta и Nissan. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что причины ДТП и остальные подробности устанавливаются.
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ЯрославльПроисшествия
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