В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США , число жертв коронавируса в стране четвертый день подряд превышает одну тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 73 715 случаев заражения, умерли 1130 человек.

Днем ранее в США были зафиксированы более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1114 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 112 651 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 145 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,7 миллиона заразившихся коронавирусом и более 640 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9 миллионов.