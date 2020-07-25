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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574908713.html
В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19
Более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране четвертый день подряд превышает одну тысячу человек,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 73 тысяч новых случаев COVID-19

13:39 25.07.2020
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики в США
Медики в США
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
Медики в США. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 73 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране четвертый день подряд превышает одну тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 73 715 случаев заражения, умерли 1130 человек.
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Днем ранее в США были зафиксированы более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1114 летальных исхода за сутки.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 112 651 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 145 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали свыше 15,7 миллиона заразившихся коронавирусом и более 640 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 9 миллионов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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