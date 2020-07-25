https://ria.ru/20200725/1574908663.html
В Приднестровье число умерших пациентов с коронавирусом превысило 50
Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:37
2020-07-25T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приднестровская молдавская республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, приднестровская молдавская республика, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости.
Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике
достигло 51, сообщил в субботу оперштаб ПМР.
Житель города Бендеры преклонного возраста поступил в медучреждение с острым тромбофлебитом глубоких вен левой нижней конечности. У 79-летнего пациента также был диагностирован диффузный пневмосклероз на фоне хронической сердечной патологии.
"Рентгенография показала - у мужчины двусторонняя пневмония. ПЦР-анализ дал положительный результат. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1467 приднестровцев, 51 человек скончался, 1230 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф