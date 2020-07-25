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Распространение нового коронавируса
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В Приднестровье число умерших пациентов с коронавирусом превысило 50
Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приднестровская молдавская республика
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, приднестровская молдавская республика, в мире

В Приднестровье число умерших пациентов с коронавирусом превысило 50

13:37 25.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Пенсионер скончался от коронавируса в Слободзейском инфекционном госпитале, общее число жертв коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 51, сообщил в субботу оперштаб ПМР.
Житель города Бендеры преклонного возраста поступил в медучреждение с острым тромбофлебитом глубоких вен левой нижней конечности. У 79-летнего пациента также был диагностирован диффузный пневмосклероз на фоне хронической сердечной патологии.
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"Рентгенография показала - у мужчины двусторонняя пневмония. ПЦР-анализ дал положительный результат. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1467 приднестровцев, 51 человек скончался, 1230 выздоровели.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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