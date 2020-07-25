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Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID
Наличие отрицательного теста на коронавирус будет обязательным с 28 июля для авиапассажиров, прибывающих в Грецию из Болгарии и Румынии, сообщил генеральный... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:21
2020-07-25T13:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, новости - туризм, румыния, греция, болгария