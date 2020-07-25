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Распространение нового коронавируса
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Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID
Наличие отрицательного теста на коронавирус будет обязательным с 28 июля для авиапассажиров, прибывающих в Грецию из Болгарии и Румынии, сообщил генеральный... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:21
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, новости - туризм, румыния, греция, болгария

Греция будет требовать от прилетающих из Румынии и Болгарии тест на COVID

13:21 25.07.2020
1764
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. Наличие отрицательного теста на коронавирус будет обязательным с 28 июля для авиапассажиров, прибывающих в Грецию из Болгарии и Румынии, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
Такое решение принято на основании анализа данных эпидемиологической обстановки. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Такое требование будет действовать до 4 августа, говорится в сообщении.
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Исключение составляют только граждане Греции, владельцы вида на жительство и те, кто путешествует по важным причинам.
В Греции после открытия границы с 1 июля выросло количество заболеваний COVID-19, хотя обстановка в стране является благополучной по сравнению с аналогичными европейскими странами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмРумынияГрецияБолгария
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