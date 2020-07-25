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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574908267.html
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 43 678
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1284, до 43 678, всего с начала пандемии умерли 2165 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 достигло 43 678

13:21 25.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1284, до 43 678, всего с начала пандемии умерли 2165 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 42 394 случаях заражения, 2150 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 43 678 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2165 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллиона случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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