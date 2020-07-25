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В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, предложивший создать для России проблемы из-за Крыма, способен создать только проблема для украинского... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:21
павел климкин
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353
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павел климкин, эстония, латвия, республика крым, сша, в мире

В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы

13:17 25.07.2020 (обновлено: 23:21 25.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, предложивший создать для России проблемы из-за Крыма, способен создать только проблема для украинского государства, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".
"Климкин на сегодня является вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины. Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева. Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным", - сказал Молохов.
По его словам, призыв Климкина "стать лучше РФ" выглядит наивным, поскольку Украина в ее нынешнем состоянии претендует не столько на роль витрины западного мира, сколько является его задворками.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Вчера, 12:44
В ГД оценили предложение Климкина устроить России проблемы из-за Крыма
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Павел КлимкинЭстонияЛатвияРеспублика КрымСШАВ мире
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