В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы

"Климкин на сегодня является вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины. Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева. Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным", - сказал Молохов.