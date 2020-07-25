Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200725/1574908045.html
Посольство Армении выясняет информацию о задержанных после драк в Москве
Посольство Армении в Москве проверяет информацию о задержании граждан страны в результате инцидентов, произошедших за последние сутки, повторяет призыв к... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:08
вардан тоганян
москва
азербайджан
армения
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_0:9:960:549_1400x0_80_0_0_f2bae667ef35809296da19c0c351228a.jpg
https://ria.ru/20200725/1574894571.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_0:9:960:549_1400x0_80_0_0_f2bae667ef35809296da19c0c351228a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_107:0:960:640_1400x0_80_0_0_9424f1459c4583cbf37cd300c1206220.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574396705_229:0:869:640_1400x0_80_0_0_d17bcbdceb100f8756a864ba19d5c559.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вардан тоганян, москва, азербайджан, армения, происшествия

Посольство Армении выясняет информацию о задержанных после драк в Москве

13:08 25.07.2020
1550
© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
© Фото : Посольство Армении в РФ
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Посольство Армении в Москве проверяет информацию о задержании граждан страны в результате инцидентов, произошедших за последние сутки, повторяет призыв к согражданам не поддаваться на провокации, заявил РИА Новости глава дипмиссии Вардан Тоганян.
Как сообщил ранее столичный ГУ МВД, уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует. Другой конфликт произошел вечером 23 июля. ГУМВД по Москве сообщала о задержании 13 участников драки, в которой ранили одного человека.
"Среди задержанных есть в том числе и армяне, но сложно сейчас пока идентифицировать, граждане ли это Армении или России. Пока у нас нет данных", - сказал Тоганян.
При этом он подчеркнул, что те действия, которые предприняли правоохранители в отношении нарушителей порядка, были "очень четкими и правильными".
Полиция
Вчера, 00:50
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
"Мы с ними находимся на связи, проверяем информацию об инцидентах, потому что многие бытовые случаи не зафиксированы", - заявил Тоганян.
Посол добавил, что и дипмиссия, и общественные армянские организации "нацелены на то, чтобы всех успокоить, чтобы соотечественники не поддавались на провокации".
Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ранее ГУМВД.
На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
760011
Обсудить 0
Вардан ТоганянМоскваАзербайджанАрменияПроисшествия
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили предложение Климкина устроить России проблемы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений
Эвакуация с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Врач у окна в госпитале COVID-19
Самарские медики рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
Полиция
В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
Драка в московском ресторане Армянский дом попала на видео
Драка в московском ресторане "Армянский дом" попала на видео
Янтарный самородок Флотский, добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"
Полиция
На юго-востоке Москвы произошел конфликт между местными жителями
Дельфинарий Акварель в Алуште
Власти Алушты проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В ГД оценили предложение Климкина устроить России проблемы из-за Крыма
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1645
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), вид изнутри
Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
Сотрудник полиции
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния