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В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19
Более 250 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели в Иране с начала пандемии, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран

В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19

13:04 25.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Более 250 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели в Иране с начала пандемии, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2316 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 195 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 288 839, жертв – 15 484. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 251 319.
С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 умерших за сутки – был зафиксирован 21 июля.
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Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИран
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