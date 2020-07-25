В Иране более 250 тысяч человек выздоровели от COVID-19

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 288 839, жертв – 15 484. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 251 319.

С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 умерших за сутки – был зафиксирован 21 июля.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.