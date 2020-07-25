В Сирию за сутки вернулись почти 70 беженцев из Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 69 беженцев (в том числе: женщин – 20, детей – 35). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.