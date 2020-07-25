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В Сирию за сутки вернулись почти 70 беженцев из Ливана
Почти 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:05
война в сирии
ирак
сирия
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война в сирии, ирак, сирия, дамаск (город)

В Сирию за сутки вернулись почти 70 беженцев из Ливана

12:59 25.07.2020 (обновлено: 13:05 25.07.2020)
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти 70 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 69 беженцев (в том числе: женщин – 20, детей – 35). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
Подразделения сирийской арабской армии
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИракСирияДамаск (город)
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