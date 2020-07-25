Самарские медики рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области , мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 79 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 146 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 79 человек, в том числе мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 39 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 25 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у пяти человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, девять человек заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6619 случаев заражения коронавирусом, 4432 человека выздоровели.