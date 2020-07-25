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Распространение нового коронавируса
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Самарские медики рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 79 летальных случаев,... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
самарская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область

Самарские медики рассказали об умершем пациенте с коронавирусом

12:57 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Самарской области, мужчина имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 79 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В субботу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 146 человек с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончались 79 человек, в том числе мужчина 71 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 39 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 25 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у пяти человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, девять человек заразились от ранее заболевших.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6619 случаев заражения коронавирусом, 4432 человека выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСамарская область
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