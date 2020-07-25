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Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:55
война в сирии
исламское государство
ирак
турция
сирия
в мире
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353
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война в сирии, исламское государство, ирак, турция, сирия, в мире

Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

12:55 25.07.2020
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© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
© РИА Новости
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки девять нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 7, Латакия – один, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Подразделения сирийской арабской армии
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИсламское государствоИракТурцияСирияВ мире
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