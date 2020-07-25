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Новое оружие России
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В Ленинградской области заложили сторожевой корабль ледового класса
Киль пограничного сторожевого корабля I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" заложили на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:54
новое оружие россии
владимир кулишов
александр дрозденко
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
выборгский судостроительный завод
ленинградская область
безопасность
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владимир кулишов, александр дрозденко, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), выборгский судостроительный завод, ленинградская область, безопасность

В Ленинградской области заложили сторожевой корабль ледового класса

12:54 25.07.2020
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© РИА Новости / Игорь СамойловОАО "Выборгский судостроительный завод"
ОАО Выборгский судостроительный завод
© РИА Новости / Игорь Самойлов
ОАО "Выборгский судостроительный завод". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Киль пограничного сторожевого корабля I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" заложили на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня для пограничной службы ФСБ России знаменательный день, осуществляется закладка пограничного корабля ледового плавания. Огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности. Мы долго ждали этого дня", - сказал на церемонии руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал журналистам, что Выборгский судостроительный завод - градообразующее предприятие. "Для нас важно, что это - новая веха в развитии завода, который до этого специализировался на ледокольных судах гражданского типа, а здесь - суда для нужд обороны, для пограничной службы... Это хороший задел на стабильность для всего города", - сказал Дрозденко.
Кулишов сообщил журналистам, что комплектованность современными кораблями пограничной службы составляет 68%.
Корабль будет построен по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" по заказу ФСБ РФ. Он имеет высокий ледовый класс, современное вооружение и высокий уровень автоматизации. Корабль будет нести круглогодичную службу в арктических морях России.
Ориентировочный срок строительства составляет 4 года.
Корабль войдет в состав пограничных органов для решения служебных задач в Арктическом и Дальневосточном регионах.
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Выборгский судостроительный завод - одно из крупнейших судостроительных предприятий на северо-западе России. Верфь была основана в 1948 году. За 70 лет там построили более 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.
Основное направление деятельности верфи - строительство гражданских судов: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений.
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Новое оружие РоссииВладимир КулишовАлександр ДрозденкоАрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Выборгский судостроительный заводЛенинградская областьБезопасность
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