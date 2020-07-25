В Ленинградской области заложили сторожевой корабль ледового класса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Киль пограничного сторожевого корабля I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" заложили на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня для пограничной службы ФСБ России знаменательный день, осуществляется закладка пограничного корабля ледового плавания. Огромные ресурсы России в Арктике , Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности. Мы долго ждали этого дня", - сказал на церемонии руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал журналистам, что Выборгский судостроительный завод - градообразующее предприятие. "Для нас важно, что это - новая веха в развитии завода, который до этого специализировался на ледокольных судах гражданского типа, а здесь - суда для нужд обороны, для пограничной службы... Это хороший задел на стабильность для всего города", - сказал Дрозденко.

Кулишов сообщил журналистам, что комплектованность современными кораблями пограничной службы составляет 68%.

Корабль будет построен по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" по заказу ФСБ РФ. Он имеет высокий ледовый класс, современное вооружение и высокий уровень автоматизации. Корабль будет нести круглогодичную службу в арктических морях России.

Ориентировочный срок строительства составляет 4 года.

Корабль войдет в состав пограничных органов для решения служебных задач в Арктическом и Дальневосточном регионах.

Выборгский судостроительный завод - одно из крупнейших судостроительных предприятий на северо-западе России. Верфь была основана в 1948 году. За 70 лет там построили более 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.