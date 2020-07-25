В ГД оценили предложение Климкина устроить России проблемы из-за Крыма

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина , предложившего создать для России проблемы из-за Крыма, сказав, что он очень сильно погорячился.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".

Бальбек заявил, что Украина и так создает проблемы Крыму, начиная с 2014 года. Однако вопрос энергетической и территориальной безопасности в регионе решен.

Депутат также добавил, что к "гневным постам в соцсетях и угрозам со стороны коллективного Запада" в России уже привыкли. Он подчеркнул, что Крым обеспечен всем необходимым, как и все субъекты Российской Федерации.