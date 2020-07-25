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В ГД оценили предложение Климкина устроить России проблемы из-за Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего создать для России проблемы из-за... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:44
руслан бальбек
павел климкин
республика крым
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руслан бальбек, павел климкин, республика крым, в мире

В ГД оценили предложение Климкина устроить России проблемы из-за Крыма

12:44 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, предложившего создать для России проблемы из-за Крыма, сказав, что он очень сильно погорячился.
Ранее Климкин на своей странице в Facebook заявил о наступлении "крымских дней". Он напомнил, что 23 июля была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 1990-е годы. Климкин заявил, что "надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России".
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"Неуловимый Джо". Что стоит за планом Киева по "деоккупации" Крыма?Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма, заявляют в Киеве. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник сравнил происходящее с анекдотом.
Бальбек заявил, что Украина и так создает проблемы Крыму, начиная с 2014 года. Однако вопрос энергетической и территориальной безопасности в регионе решен.
Депутат также добавил, что к "гневным постам в соцсетях и угрозам со стороны коллективного Запада" в России уже привыкли. Он подчеркнул, что Крым обеспечен всем необходимым, как и все субъекты Российской Федерации.
"Так что очень сильно погорячился господин Климкин, обещая создать нам проблемы, из-за которых, по его мнению, мы отдадим свою территорию. Впрочем, подогревать себя, а заодно и баламутить общественность — это уже стало визитной карточкой экс-министра иностранных дел Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.
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Руслан БальбекПавел КлимкинРеспублика КрымВ мире
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