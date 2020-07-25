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Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:37
керченский пролив
тамань (станица)
керчь
происшествия
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О стоимости данной машины можно судить, по новости о сгоревшем БТР-82А в начале 2018 г., чья стоимость была 28 м. руб., что в переводе в доллары по курсу на тот момент 490 000 $.
28
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керченский пролив
тамань (станица)
керчь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Эвакуация с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера
Акция «Дорога мужества» закончилась происшествием. БРДМ2 набрал воду и ушёл на дно.
2020-07-25T12:54
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РИА Новости
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60
керченский пролив, тамань (станица), керчь, происшествия

Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео

12:54 25.07.2020 (обновлено: 13:37 25.07.2020)
92823
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
На кадрах видно, как спасатели пересаживают членов экипажа на катер. По последним данным, пострадавших нет.
Три бронированные машины стартовали в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген). Одна из них пошла ко дну.
По словам Андрея Коннова, пресс-секретаря межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество", которая выступает организатором акции, причиной стали погодные условия.
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), вид изнутри
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Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
1435848931
Обсудить 17
Керченский проливТамань (станица)КерчьПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо что все живы!
25 июля, 13:39
Егор Панкратов
19110002
О стоимости данной машины можно судить, по новости о сгоревшем БТР-82А в начале 2018 г., чья стоимость была 28 м. руб., что в переводе в доллары по курсу на тот момент 490 000 $.
25 июля, 13:38
АСАлексей Скогорев
11005012
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Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
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