Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео

На кадрах видно, как спасатели пересаживают членов экипажа на катер. По последним данным, пострадавших нет.

Три бронированные машины стартовали в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген). Одна из них пошла ко дну.