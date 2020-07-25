https://ria.ru/20200725/1574906981.html
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:54
2020-07-25T13:37
керченский пролив
тамань (станица)
керчь
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574904499.html
Егор Панкратов
Хорошо что все живы!
32
Алексей Скогорев
О стоимости данной машины можно судить, по новости о сгоревшем БТР-82А в начале 2018 г., чья стоимость была 28 м. руб., что в переводе в доллары по курсу на тот момент 490 000 $.
28
17
керченский пролив
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Эвакуация с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера
Акция «Дорога мужества» закончилась происшествием. БРДМ2 набрал воду и ушёл на дно.
2020-07-25T12:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, тамань (станица), керчь, происшествия
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
На кадрах видно, как спасатели пересаживают членов экипажа на катер. По последним данным, пострадавших нет.
Три бронированные машины стартовали в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген). Одна из них пошла ко дну.
По словам Андрея Коннова, пресс-секретаря межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество", которая выступает организатором акции, причиной стали погодные условия.