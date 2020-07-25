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Суд заблокировал закон Сиэтла о запрете использования слезоточивого газа
Федеральный судья в США заблокировал новый закон города Сиэтл, запрещающий полиции использовать слезоточивый газ на фоне беспорядков, которые вспыхнули в... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:31
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сиэтл, сша, в мире

Суд заблокировал закон Сиэтла о запрете использования слезоточивого газа

12:31 25.07.2020
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© REUTERS / Lindsey WassonПротесты в Сиэтле, США
Протесты в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
Протесты в Сиэтле, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральный судья в США заблокировал новый закон города Сиэтл, запрещающий полиции использовать слезоточивый газ на фоне беспорядков, которые вспыхнули в городе, сообщила местная газета Seattle Times.
По данным издания, закон должен был вступить в силу в воскресенье, его блокирование происходит в преддверии выходных, которые, как ожидается, ознаменуются очередными протестами в городе.
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Как отмечает газета, заблокировав закон, окружной судья Джеймс Робарт удовлетворил запрос федерального правительства. Минюст США указывал на то, что запрет на использование полицией такого оружия, как слезоточивый газ, может привести к еще большему применению силы стражами порядка, у которых останется только вариант использования "более смертоносного оружия".
Судья подчеркнул, что необходимо дополнительное обсуждение данного вопроса между властями Сиэтла и американским минюстом, и указал, что запретительное распоряжение носит лишь "очень временный" характер.
Американские СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа решила направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы в целях борьбы с преступностью.
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Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСиэтлСШАВ мире
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