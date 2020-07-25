Суд заблокировал закон Сиэтла о запрете использования слезоточивого газа

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральный судья в Федеральный судья в США заблокировал новый закон города Сиэтл , запрещающий полиции использовать слезоточивый газ на фоне беспорядков, которые вспыхнули в городе, сообщила местная газета Seattle Times.

По данным издания, закон должен был вступить в силу в воскресенье, его блокирование происходит в преддверии выходных, которые, как ожидается, ознаменуются очередными протестами в городе.

Как отмечает газета, заблокировав закон, окружной судья Джеймс Робарт удовлетворил запрос федерального правительства. Минюст США указывал на то, что запрет на использование полицией такого оружия, как слезоточивый газ, может привести к еще большему применению силы стражами порядка, у которых останется только вариант использования "более смертоносного оружия".

Судья подчеркнул, что необходимо дополнительное обсуждение данного вопроса между властями Сиэтла и американским минюстом, и указал, что запретительное распоряжение носит лишь "очень временный" характер.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа решила направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы в целях борьбы с преступностью.