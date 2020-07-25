Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"

Янтарь балтийский – интерес китайский Два десятка гигантских самородков из янтаря представят на очередном Янтарном форуме в Светлогорске. Он пройдет в конце июня, но уже сейчас организаторы знают: самой представительной снова будет делегация из Китая, которая увезет с собой килограммы солнечного камня.