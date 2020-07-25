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Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"
Янтарный самородок, который сотрудники калининградского янтарного комбината добыли в канун Дня военно-морского флота России, назвали "Флотским", сообщили... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T13:35
россия
ростех
калининградская область
вмф рф
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, ростех, калининградская область, вмф рф, общество

Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"

12:57 25.07.2020 (обновлено: 13:35 25.07.2020)
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© Фото : пресс-служба АО "Калининградского янтарного комбината" Янтарный самородок "Флотский", добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
Янтарный самородок Флотский, добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
© Фото : пресс-служба АО "Калининградского янтарного комбината"
Янтарный самородок "Флотский", добытый в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината
КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Янтарный самородок, который сотрудники калининградского янтарного комбината добыли в канун Дня военно-морского флота России, назвали "Флотским", сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
"В Приморском карьере калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены в четверг. В честь Дня ВМФ, который в России отметят 26 июля, самородок получил название "Флотский". Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником", - рассказали на комбинате.
Сотрудница музея Калининградского янтарного комбината демонстрирует янтарный самородок весом 2,7 килограмма
21 июля, 08:00Хорошие новости
Праздник солнечного камня: в Калининграде впервые отметят День янтаря
Как рассказали на предприятии, янтарный комбинат долгое время поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем эскадренного миноносца "Настойчивый". В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, на комбинате изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и ВМФ России. Геральдические знаки передали в музей 11 общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота.
Самородками называются янтарные образования, масса которых превышает один килограмм. В 2019 году в Приморском карьере добыли 18 янтарных самородков, в 2018 – 17 камней, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше пяти-шести таких камней.
Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.
Янтарь
18 июня 2019, 03:00Акценты
Янтарь балтийский – интерес китайскийДва десятка гигантских самородков из янтаря представят на очередном Янтарном форуме в Светлогорске. Он пройдет в конце июня, но уже сейчас организаторы знают: самой представительной снова будет делегация из Китая, которая увезет с собой килограммы солнечного камня.
Калининградский янтарный комбинат сегодня единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала. Он образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года комбинат по указу президента РФ был передан под управление Госкорпорации "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено порядка 90% разведанных мировых запасов янтаря.
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РоссияРостехКалининградская областьВМФ РФОбщество
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