Найденный под Калининградом янтарный самородок назвали "Флотским"

КАЛИНИНГРАД, 25 июл - РИА Новости. Янтарный самородок, который сотрудники калининградского янтарного комбината добыли в канун Дня военно-морского флота России, назвали "Флотским", сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
"В Приморском карьере калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены в четверг. В честь Дня ВМФ, который в России отметят 26 июля, самородок получил название "Флотский". Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником", - рассказали на комбинате.
Как рассказали на предприятии, янтарный комбинат долгое время поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем эскадренного миноносца "Настойчивый". В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, на комбинате изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и ВМФ России. Геральдические знаки передали в музей 11 общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота.
Самородками называются янтарные образования, масса которых превышает один килограмм. В 2019 году в Приморском карьере добыли 18 янтарных самородков, в 2018 – 17 камней, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше пяти-шести таких камней.
Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.
18 июня 2019, 03:00АкцентыЯнтарь балтийский – интерес китайскийДва десятка гигантских самородков из янтаря представят на очередном Янтарном форуме в Светлогорске. Он пройдет в конце июня, но уже сейчас организаторы знают: самой представительной снова будет делегация из Китая, которая увезет с собой килограммы солнечного камня.
Калининградский янтарный комбинат сегодня единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала. Он образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года комбинат по указу президента РФ был передан под управление Госкорпорации "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено порядка 90% разведанных мировых запасов янтаря.