В Крыму расширили площадь поиска пропавшего ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Площадь поиска пропавшего трехлетнего мальчика в Симферопольском районе Крыма расширена, задействованы квадрокоптеры, сообщила РИА Новости представитель регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках задействовано около 2 тысяч человек.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Поиски продолжаются. Территория поиска расширяется. Уменьшается расстояние между участниками поиска, чтобы полностью пройти территорию, буквально каждый сантиметр. Два квадрокоптера отработали. Сейчас рассматриваются снимки", - сказала Кропочева.
По ее словам, поиск ведутся на различной местности.
"Местность предгорная, есть болотные участки, водоемы, рвы, наполненные водой. Множество опасных мест, которые отрабатывались в первую очередь", - сказала Кропочева.
25 мая 2019, 08:00"Опознать было трудно". Истории поисковиков о пропавших детях