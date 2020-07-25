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В Крыму расширили площадь поиска пропавшего ребенка
Площадь поиска пропавшего трехлетнего мальчика в Симферопольском районе Крыма расширена, задействованы квадрокоптеры, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:20
республика крым
происшествия
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_0:190:3072:1917_1400x0_80_0_0_ab841f0141883db55432b4f7e8453c24.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика крым, происшествия

В Крыму расширили площадь поиска пропавшего ребенка

12:26 25.07.2020 (обновлено: 23:20 25.07.2020)
8410
© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Площадь поиска пропавшего трехлетнего мальчика в Симферопольском районе Крыма расширена, задействованы квадрокоптеры, сообщила РИА Новости представитель регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках задействовано около 2 тысяч человек.
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"Поиски продолжаются. Территория поиска расширяется. Уменьшается расстояние между участниками поиска, чтобы полностью пройти территорию, буквально каждый сантиметр. Два квадрокоптера отработали. Сейчас рассматриваются снимки", - сказала Кропочева.
По ее словам, поиск ведутся на различной местности.
"Местность предгорная, есть болотные участки, водоемы, рвы, наполненные водой. Множество опасных мест, которые отрабатывались в первую очередь", - сказала Кропочева.
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