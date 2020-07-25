В Крыму расширили площадь поиска пропавшего ребенка

Трехлетний мальчик пропал в пятницу в Симферопольском районе Крыма, объявлен розыск. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. СУСК возбудил уголовное дело. Всего в поисках задействовано около 2 тысяч человек.