https://ria.ru/20200725/1574906353.html
В Швеции три человека пострадали после наезда такси
Три человека были госпитализированы после наезда такси в Бурлэнге, городе в шведском регионе Даларна, сообщает в субботу газета Aftonbladet, со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:12
2020-07-25T12:12
даларна (губерния)
швеция
в мире
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даларна (губерния)
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даларна (губерния), швеция, в мире