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В Швеции три человека пострадали после наезда такси
Три человека были госпитализированы после наезда такси в Бурлэнге, городе в шведском регионе Даларна, сообщает в субботу газета Aftonbladet, со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:12
даларна (губерния)
швеция
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даларна (губерния), швеция, в мире

В Швеции три человека пострадали после наезда такси

12:12 25.07.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 25 июл - РИА Новости. Три человека были госпитализированы после наезда такси в Бурлэнге, городе в шведском регионе Даларна, сообщает в субботу газета Aftonbladet, со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в ночь на субботу на одной из оживленных улиц города. Утром субботы все трое пострадавших, среди которых двое мужчин 35 и 50 лет, все еще остаются в больнице, угрозы их жизни нет.
"Мы изучаем вариант, что таксист специально пытался наехать на кого-то одного из пострадавших", - рассказал изданию представитель местной полиции Матс Эман. Он добавил, что в момент инцидента водитель такси был трезв.
По словам Эмана, версию теракта полиция не рассматривает.
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Даларна (губерния)ШвецияВ мире
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