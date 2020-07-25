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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574906320.html
В Подмосковье более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, московская область (подмосковье)

В Подмосковье более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19

12:12 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 004 заболевших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в регионе 265 человек завершили лечение от коронавируса, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
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