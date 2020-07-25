В Подмосковье более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19

"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 004 заболевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в регионе 265 человек завершили лечение от коронавируса, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.