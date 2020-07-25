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В Киргизии объявят день национального траура по умершим от COVID-19
Киргизия 30 июля объявит день национального траура по умершим от коронавируса, сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:10
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сооронбай жээнбеков
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

В Киргизии объявят день национального траура по умершим от COVID-19

12:10 25.07.2020
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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Киргизия 30 июля объявит день национального траура по умершим от коронавируса, сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

"Тридцатого июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - заявил глава государства в интервью государственной радиостанции "Биринчи радио" ("Первое радио").

Президент подчеркнул, что "трудности и невосполнимые потери каждого киргизстанца эхом отзываются" в его сердце. "Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников. Я хотел бы пожелать выдержки всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех умерших", - сказал лидер страны.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 32 124. Умерли 1249 человек.
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