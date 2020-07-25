Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снижение товарооборота непродовольственной розничной торговли РФ в 2020 году может достигнуть 35%, продовольственный сегмент может показать небольшой рост, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли ( Снижение товарооборота непродовольственной розничной торговли РФ в 2020 году может достигнуть 35%, продовольственный сегмент может показать небольшой рост, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли ( АКОРТ , объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

"Консенсус-прогноз АКОРТ - по итогам 2020 года непродовольственный товарооборот российской розничной торговли может сократиться до 35% и более к 2019 году, продовольственный - покажет небольшой рост, гораздо скромнее, чем тот, на который мы рассчитывали в начале года", - сказал Беляков в преддверии Дня работника торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.

При этом он отметил, что в настоящее время темпы восстановления и трафика, и выручки в торговле выше, чем ожидалось изначально. "Я осторожно надеюсь, что цифры падения по непродовольственной рознице все же будут меньше", - заметил собеседник агентства.

"Сейчас мы подводим финансовые результаты за первый и второй кварталы, формируем ожидания сетей на второе полугодие. Пока прогнозы не радужные, мы не ожидаем быстрого восстановления финансовых показателей, в том числе, с учетом возможности второй волны коронавируса", - добавил Беляков.

Кроме того, по его словам, в текущем году увеличится доля онлайн-продаж в обороте розничной торговли. "Если в 2019 году весь формат электронной коммерции и онлайн-доставки составлял всего 6,1% от общего товарооборота по всему ритейлу, включая непродовольственный, то по итогам этого года мы ожидаем рост этого показателя плоть до 10%", - сказал председатель президиума ассоциации.

Сокращение розничных продаж в РФ началось в апреле, оно произошло впервые с февраля 2017 года и стало рекордным - на 23,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение оборота розницы было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за COVID-19. В мае и июне падение продолжилось - продажи сократились на 19,2% и 7,7% соответственно.