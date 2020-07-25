Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574905950.html
В Абхазии выявили три новых случая COVID-19
Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://ria.ru/20200724/1574857095.html
https://ria.ru/20200725/1574904295.html
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1400x0_80_0_0_1bf08043864fc2e98e5ba3ba57616d85.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_90:0:2819:2047_1400x0_80_0_0_d9906e82117e415f883eb2e34fe41e96.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_431:0:2478:2047_1400x0_80_0_0_e96b5b769bd7620be02a6987d63ae38c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, абхазия

В Абхазии выявили три новых случая COVID-19

12:07 25.07.2020
509
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у троих человек. Это два пациента одного из медучреждений Сухума, а также один гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что четверо заражённых из вновь выявленных вечером 24 июля госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся в одном из медучреждений Сухума и три человека на домашней самоизоляции.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
24 июля, 13:03Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о переговорах по поставкам вакцины от COVID-19 в ШОС
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 48, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете
Вчера, 11:21Распространение нового коронавируса
Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Абхазия
Рекомендуем
Магазин одежды
Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России
Граница России и Абхазии
Глава Абхазии обсудил с российским послом открытие границы
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
Турчак оценил предложение депутата вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ
Бишкек
В Киргизии объявят день национального траура по умершим от COVID-19
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 231
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Подмосковье более 45 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 200 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи
В Калининградской области число заболевших COVID-19 моряков выросло до 16
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
Таллин
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2033
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Писатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию с пневмонией
Медик у машины скорой помощи
В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 25
Мыс Фиолент
В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за слова о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния