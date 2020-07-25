В Абхазии выявили три новых случая COVID-19

СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у троих человек. Это два пациента одного из медучреждений Сухума, а также один гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что четверо заражённых из вновь выявленных вечером 24 июля госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся в одном из медучреждений Сухума и три человека на домашней самоизоляции.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 48, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.