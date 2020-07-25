В Абхазии выявили три новых случая COVID-19

"За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у троих человек. Это два пациента одного из медучреждений Сухума, а также один гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи", - говорится в сообщении.