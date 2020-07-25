Турчак оценил предложение депутата вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ

Ранее в мае глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал предложение по сокращению срока моратория на взыскание пеней за неоплату энергоресурсов с учетом разной ситуации у потребителей. Правительство РФ в апреле установило мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, a также на ограничение предоставления коммунальных услуг при их неоплате. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождает.