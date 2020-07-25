Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200725/1574905778.html
Турчак оценил предложение депутата вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал неуместным заявление главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального о возврате штрафов за... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:02
распространение нового коронавируса
жкх
павел завальный
госдума рф
единая россия
андрей турчак
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965675_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_66cb68ef52433f4067538fade48277c4.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965675_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_66cb68ef52433f4067538fade48277c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965675_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4c35afb6fd9268e73d5476ba1f3f74a7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965675_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_1fe9efca71a6ecfef202812cbfcb8b3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, павел завальный, госдума рф, единая россия, андрей турчак, экономика

Турчак оценил предложение депутата вернуть пени за просрочку платежей ЖКХ

12:02 25.07.2020
1081
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Квитанции об оплате услуг ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал неуместным заявление главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального о возврате штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, сообщает в субботу пресс-служба партии.
Ранее в мае глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный поддержал предложение по сокращению срока моратория на взыскание пеней за неоплату энергоресурсов с учетом разной ситуации у потребителей. Правительство РФ в апреле установило мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию, a также на ограничение предоставления коммунальных услуг при их неоплате. От обязанности оплаты самих энергоресурсов постановление не освобождает.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
"Заявление Павла Завального о необходимости вернуть штрафы за неуплату услуг ЖКХ является его личным мнением, но никак не позицией партии", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР. Он отметил, что подобные идеи неуместны в условиях сохраняющейся непростой финансовой ситуации. Также Турчак напомнил, что именно "Единая Россия" предложила отменить начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
"Мы понимали, что многие люди потеряли часть доходов. А в период самоизоляции счета за ЖКУ выросли, и это стало дополнительной нагрузкой. Поэтому запрет на начисление пени стал одной из первых и очевидных мер поддержки граждан во время пандемии", - добавил он. Турчак заявил, что "Единая Россия" настаивает на сохранении запрета начислять пени как минимум до конца года.
Крупные энергокомпании уже отмечали снижение собираемости платежей и предлагали сократить сроки действия моратория. За сокращение срока моратория выступало Минэнерго России, а за его отмену Ассоциация "НП Совет рынка" (регулятор энергорынков РФ).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
1542017
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаЖКХПавел ЗавальныйГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакЭкономика
Рекомендуем
Магазин одежды
Эксперты спрогнозировали снижение непродовольственного ритейла в России
Мыс Фиолент
В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за слова о Крыме
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 231
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Стеллажи с товарами в распределительном центре
Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
Нерест трески остановил строительство газопровода "Северный поток — 2"
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), вид изнутри
Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Ноль анализа". Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Баннер с напоминанием о соблюдении социальной дистанции в гипермаркете
Ритейлеры рассказали о правилах работы на случай второй волны COVID-19
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию отказаться от Mercedes
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Памятник генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск Аллея Дяди Васи в парке Патриот
В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
00:43Спецпредставитель США посетит Афганистан
00:43Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом
00:26Военно-морские парады в честь Дня ВМФ состоятся на семи главных базах
00:23Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
00:15В новой Москве два человека погибли в ДТП
23:49Сергей Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов
23:49Британия ввела двухнедельный карантин для приезжающих из Испании
23:49Глава Минобороны Израиля поручил армии сохранять боеготовность на границе
23:21В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
23:04В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
22:52В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:44В Абхазии число случаев коронавируса выросло до 55
22:37В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
22:28Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса
22:18Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:05На Гавайях ввели режим ЧС из-за урагана "Дуглас"
22:03Иордания возобновит международное авиасообщение с 5 августа
22:01В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны Украины
21:54В Карибском море распространяется шторм "Гонсало"
Лента новостейМолния