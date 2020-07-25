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В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 231
Число случаев смерти больных с COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на 11, до 231, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, ревда, ирбитский район, качканар

В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 231

12:01 25.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных с COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на 11, до 231, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 231", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрирован 251 новый случай COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Асбеста, Артинского и Арамильского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Белоярского, поселка Уральский, Ирбита и Ирбитского района, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов, Каменска-Уральского, Богдановича, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Полевского, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 19232, уточняет штаб.
В лаборатории
Вчера, 09:14Распространение нового коронавируса
В России провели более 26,6 миллиона тестов на COVID-19
Состояние 173 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 76 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 658. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 416 человек – общее число выписанных достигло 14232, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
24 июля, 18:36
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