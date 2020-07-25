В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 231

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Число случаев смерти больных с COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на 11, до 231, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 231", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрирован 251 новый случай COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Асбеста, Артинского и Арамильского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Белоярского, поселка Уральский, Ирбита и Ирбитского района, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов, Каменска-Уральского, Богдановича, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Полевского, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 19232, уточняет штаб.
Состояние 173 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 76 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 658. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 416 человек – общее число выписанных достигло 14232, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.