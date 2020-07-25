Более 200 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 июля состоит на лечении 208 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 204, подтверждённых с COVID – 208, с кислородной поддержкой – 135, на ИВЛ – девять", - написал он в Facebook.