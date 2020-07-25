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Более 200 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:49
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сергей переходов (врач)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 200 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

11:49 25.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 июля состоит на лечении 208 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 204, подтверждённых с COVID – 208, с кислородной поддержкой – 135, на ИВЛ – девять", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки поступили 19 пациентов, 26 выписаны.
"Вчера умерла женщина в возрасте 70 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
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