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Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве
Уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:21
гу мвд россии по г. москве
москва
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мвд россии по г. москве, москва, происшествия

Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве

11:47 25.07.2020 (обновлено: 23:21 25.07.2020)
2894
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
"Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний... Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Полад Бюль-Бюль Оглы
Вчера, 10:15
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В одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла.
Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.
Как сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.
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Вчера, 00:50
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4311152
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