Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
"Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний... Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
В одной из драк в ТиНАО пострадал мужчина, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла.
Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых.
Как сообщил РИА новости источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует.