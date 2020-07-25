Полиция задержала девять участников массовых драк в Москве

"Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержано девять человек по подозрению в совершении противоправных деяний... Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.