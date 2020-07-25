В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 25

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Число смертей больных COVID-19 в Тюменской области выросло за сутки до 25, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 46 лет с крайне тяжелым течением вирусной пневмонии – полиорганная недостаточность на фоне хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 5291); 164 человека выздоровели (за весь период выздоровели 3851). 20 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.