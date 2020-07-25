В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 25

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 46 лет с крайне тяжелым течением вирусной пневмонии – полиорганная недостаточность на фоне хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.