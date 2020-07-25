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В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"
Памятник генералу армии Василию Маргелову и сквер ВДВ "Аллея дяди Васи" открыли в парке "Патриот", сообщает в субботу Минобороны. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T23:48
патриот
воздушно-десантные войска россии
юнус-бек евкуров
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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патриот, воздушно-десантные войска россии, юнус-бек евкуров, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"

11:43 25.07.2020 (обновлено: 23:48 25.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск "Аллея Дяди Васи" в парке "Патриот"
Памятник генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск Аллея Дяди Васи в парке Патриот
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АЛАБИНО (Московская обл.), 25 июл — РИА Новости. Памятник генералу армии Василию Маргелову и сквер ВДВ "Аллея дяди Васи" открыли в парке "Патриот", сообщает в субботу Минобороны.

"В парке "Патриот" состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск "Аллея дяди Васи", — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возлагают цветы к памятнику генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск "Аллея Дяди Васи" в парке "Патриот"
Участники церемонии возлагают цветы к памятнику генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск Аллея Дяди Васи в парке Патриот
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники церемонии возлагают цветы к памятнику генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск "Аллея Дяди Васи" в парке "Патриот"
Уточняется, что в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта "Кедры Великой Победы" и Минобороны России "1945 кедров Великой Победы", — добавляется в сообщении.
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ПатриотВоздушно-десантные войска РоссииЮнус-Бек ЕвкуровМосковская область (Подмосковье)Общество
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