В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"

"В парке "Патриот" состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск "Аллея дяди Васи", — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возлагают цветы к памятнику генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск "Аллея Дяди Васи" в парке "Патриот"
Участники церемонии возлагают цветы к памятнику генералу армии Маргелову в сквере Воздушно-десантных войск "Аллея Дяди Васи" в парке "Патриот"
Уточняется, что в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта "Кедры Великой Победы" и Минобороны России "1945 кедров Великой Победы", — добавляется в сообщении.
23 июня, 13:25Липецкая областьСквер Победы открыли в липецком селе