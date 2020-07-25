В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"

"В парке "Патриот" состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск "Аллея дяди Васи", — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.