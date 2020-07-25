Писатель Владислав Крапивин попал в реанимацию с пневмонией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Известный российский писатель Известный российский писатель Владислав Крапивин , госпитализированный в Екатеринбурге с пневмонией, находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила РИА Новости в субботу его невестка Лариса Крапивина.

"На данный момент у него состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации в палате интенсивной терапии. Госпитализирован около 10 дней назад. У него пневмония", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пока не ясно, вызвана ли пневмония коронавирусом. У родственников 81-летнего писателя пока нет информации о результате теста на COVID-19, который сдал Крапивин.

"Он лежал долгое время, пока шла эта катавасия с ограничениями. Он вообще не выходил из дома, ни с кем практически не общался – только с самыми близкими, с семьей. Он вел малоподвижный образ жизни. Он реально много лежал. Сказали, что на этой почве и развилась пневмония", - отметила Крапивина.

Невестка писателя также уточнила, что она сама болела коронавирусом с 5 июня, 6 июля ее выписали. Как только она заболела, писатель тоже сдал анализ на коронавирус, тогда он был отрицательный. По словам Крапивиной, с тех пор с писателем она лично не общалась.

Сейчас Крапивин находится в больнице №40. В больнице №24 ему сделали КТ.

"По сравнению с тем, как было, сейчас у него состояние лучше", - подчеркнула собеседница агентства.

Советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист, педагог Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов. В настоящее время у Крапивина около 200 изданий на различных языках. Его книги многократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.

Книги Крапивина были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков". Произведения Крапивина стали литературной основой для нескольких художественных фильмов и телеспектаклей.