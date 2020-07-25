https://ria.ru/20200725/1574904921.html
В Подмосковье один человек пострадал в ДТП с пятью автомобилями
Один человек пострадал в аварии с пятью машинами в Московской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:39
2020-07-25T11:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия