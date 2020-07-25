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В Подмосковье один человек пострадал в ДТП с пятью автомобилями
Один человек пострадал в аварии с пятью машинами в Московской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:39
московская область (подмосковье)
происшествия
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353
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московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье один человек пострадал в ДТП с пятью автомобилями

11:39 25.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в аварии с пятью машинами в Московской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью.
"Столкновение пяти автомобилей, грузовой Scania и четыре легковушки. Один ранен, госпитализирован", - сказали в пресс-службе.
ДТП произошло на первом километре трассы А-107, движение затруднено.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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