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Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров
Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей беляков
ассоциация компаний розничной торговли
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей беляков, ассоциация компаний розничной торговли, экономика

Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров

11:37 25.07.2020 (обновлено: 12:06 25.07.2020)
351
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтеллажи с товарами в распределительном центре
Стеллажи с товарами в распределительном центре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стеллажи с товарами в распределительном центре. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"На поддержание увеличенных запасов в распределительных центрах и складских помещениях магазинов требуется порядка 1,5 миллиарда рублей ежемесячно", - сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.
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Он отметил, что в обычное время "запас прочности" у ритейлера составляет две-три недели, и необходимости закупать больший объем нет. "Сейчас мы все равно сохраняем четырехнедельные запасы на случай "второй волны" коронавируса или нового периода повышенного спроса. Это вдвое больше, чем в обычных условиях", - добавил председатель президиума ассоциации.
Беляков также указал, что меры, которые предприняли российские ритейлеры весной в связи с пандемией коронавируса, включая реализацию требований к безопасности магазинов, потребовали существенных расходов. "Более 3 миллиардов рублей в месяц требовалось только на средства индивидуальной защиты, санитарную обработку залов и защиту сотрудников", - рассказал собеседник агентства.
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"Огромные издержки связаны с обязательными платежами для непродовольственного ритейла - также порядка 3 миллиардов рублей ежемесячно в марте-мае. А еще сдерживание роста цен в тех категориях, где обнуления торговой наценки не было: мы часто не могли принять повышение цен поставщика, либо, чтобы рост не сказался на покупателе, мы сильно сглаживали его, растягивая во времени", - сообщил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей БеляковАссоциация компаний розничной торговлиЭкономика
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