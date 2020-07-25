Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поддержание повышенных запасов в распределительных центрах и на складах российских магазинов требует порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"На поддержание увеличенных запасов в распределительных центрах и складских помещениях магазинов требуется порядка 1,5 миллиарда рублей ежемесячно", - сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.
Он отметил, что в обычное время "запас прочности" у ритейлера составляет две-три недели, и необходимости закупать больший объем нет. "Сейчас мы все равно сохраняем четырехнедельные запасы на случай "второй волны" коронавируса или нового периода повышенного спроса. Это вдвое больше, чем в обычных условиях", - добавил председатель президиума ассоциации.
Беляков также указал, что меры, которые предприняли российские ритейлеры весной в связи с пандемией коронавируса, включая реализацию требований к безопасности магазинов, потребовали существенных расходов. "Более 3 миллиардов рублей в месяц требовалось только на средства индивидуальной защиты, санитарную обработку залов и защиту сотрудников", - рассказал собеседник агентства.
"Огромные издержки связаны с обязательными платежами для непродовольственного ритейла - также порядка 3 миллиардов рублей ежемесячно в марте-мае. А еще сдерживание роста цен в тех категориях, где обнуления торговой наценки не было: мы часто не могли принять повышение цен поставщика, либо, чтобы рост не сказался на покупателе, мы сильно сглаживали его, растягивая во времени", - сообщил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.