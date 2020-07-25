Ритейлеры назвали сумму для поддержания повышенных запасов товаров

"Огромные издержки связаны с обязательными платежами для непродовольственного ритейла - также порядка 3 миллиардов рублей ежемесячно в марте-мае. А еще сдерживание роста цен в тех категориях, где обнуления торговой наценки не было: мы часто не могли принять повышение цен поставщика, либо, чтобы рост не сказался на покупателе, мы сильно сглаживали его, растягивая во времени", - сообщил он.